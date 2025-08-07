Вибухи у Дніпрі 7 серпня: спалахнули пожежі, є постраждалі та руйнування

Вибухи у Дніпрі пролунали вночі близько 01:10 та призвели до поранення чотирьох людей та масштабних руйнувань у місті.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі 7 серпня: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні прогриміли, коли ворог спрямував на область безпілотники, з яких оборонці неба збили 33 БпЛА.

Унаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей – 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Удари спричинили декілька пожеж у місті.

Зокрема, горіли адміністративна будівля та автомобілі. Знищено 12 машин, ще 17 отримали пошкодження.

Пошкоджені також 13 багатоповерхових будинків, одна приватна оселя повністю знищена. Зафіксовані руйнування на території транспортного підприємства.

Крім того, у людей в оселях потрощило понад 300 вікон.

В одному з районів після ворожої атаки низка будинків залишилися без води та світла. Над відновленням працюють профільні служби.

Також є збитки у приватному секторі. Зачепило й один із навчальних закладів.

Також російські безпілотники атакували інші населені пункти області.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі пошкоджена будівля, що не експлуатується, у Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава, пошкоджені приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині ворог бив артилерією та БпЛА – гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Там пошкоджені 8 приватних будинків і п’ятиповерхівка, авто, інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Також горіла бібліотека.

Наразі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

