ППО вночі знищила Іскандер-К та 16 із 47 дронів, випущених по Україні

У ніч на 9 серпня Росія атакувала Україну 47 безпілотниками та однією крилатою ракетою Іскандер-К.

Українські сили ППО збили ракету та 16 дронів, проте 31 безпілотник все ж влучив у цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Зараз дивляться

Нічна атака на Україну 9 серпня: що відомо

У ніч на 9 серпня (із 22:30 8 серпня) противник атакував 47 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Шаталово, а також двома крилатими ракетами Іскандер-К із тимчасово окупованої території Запорізької області.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи української ППО

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено:

1 крилату ракету Іскандер-К

16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни

Попри активну протидію, зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях по всій Україні.

Інформація про наслідки атаки та можливі жертви уточнюється місцевими органами влади та рятувальними службами.

Нагадаємо, що вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу сталися пожежі.

Крім того, постраждали троє людей – 41-річна жінка та чоловіки 21 та 29 років.

Також пошкоджено підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та автівки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.