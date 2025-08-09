Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Зґвалтували 14-річного і зняли на відео: на Харківщині затримали двох молодиків

затримали підлітків за сексуальний злочин

На Харківщині взяли під варту фігурантів справи про сексуальний злочин проти підлітка у липні 2025 року. Серед підозрюваних — 15-річний підліток та 20-річний чоловік.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сексуальний злочин проти підлітка: затримано двох

За даними слідства,  постраждалий 14-річний хлопець нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Інколи він підробляв у 20-річного чоловіка, який є старшим із підозрюваних.

Після випадкового пошкодження майна, а саме розбитого скла, чоловік разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань.

– Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру, – повідомили у прокуратурі.

Хлопець благав, щоб його залишили у спокої, але змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину до підлітка застосували і фізичну силу.

20-річний чоловік зафіксував це на відео, завдаючи підлітку ще більше моральних страждань. Потім він поширив файл у приватному листуванні.

затримали молодиків за сексуальний злочин

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура повідомила 20-річному чоловіку підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України). Іншому 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують лише ч. 3 ст. 152 КК України.

Обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Фото: Харківська обласна прокуратура

