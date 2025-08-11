Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Ліквідовано командира і п’ятьох окупантів: Сили оборони знищили пункт управління 85 бригади РФ

Сили оборони знищили пункт управління 85 бригади РФ у Донецькій області
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ ввечері у понеділок, 11 серпня.

Знищення пункту управління 85 бригади РФ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ.

Зараз дивляться

– Черговою ціллю став пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ураження високоточним засобом ліквідовано командира бригади на позивний Днєпр та п’ять осіб оперативного складу.

У Генштабі ЗСУ додали, що зараз уточнюється більш детальна інформація про наслідки удару.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на фронті Сили оборони ліквідували майже 1 тис. російських окупантів, станом на 11 серпня.

Читайте також
Без гарантій безпеки інші домовленості лише дадуть РФ можливість поновити сили – Зеленський
Зеленський і Науседа у Вільнюсі

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниУкраїна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь