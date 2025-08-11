Ліквідовано командира і п’ятьох окупантів: Сили оборони знищили пункт управління 85 бригади РФ

Сили оборони України знищили пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ ввечері у понеділок, 11 серпня.

Знищення пункту управління 85 бригади РФ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ.

– Черговою ціллю став пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ураження високоточним засобом ліквідовано командира бригади на позивний Днєпр та п’ять осіб оперативного складу.

У Генштабі ЗСУ додали, що зараз уточнюється більш детальна інформація про наслідки удару.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на фронті Сили оборони ліквідували майже 1 тис. російських окупантів, станом на 11 серпня.

