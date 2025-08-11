У пансіонаті для літніх під Львовом сталася пожежа: евакуювали 65 осіб

У селищі Брюховичі Львівського району вранці 11 серпня спалахнула пожежа, під час якої врятували 65 осіб.

Пожежа в пансіонаті у Брюховичах

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 10:10. На місце події за підвищеним номером виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Під час евакуації мешканців геріатричного пансіонату вогнеборці врятували 65 осіб: 42 з них – винесли, ще 23 людей вивели у спеціальних рятувальних пристроях.

О 10:53 займання вдалося оперативно локалізувати і о 11:12 – ліквідувати.

До ліквідації пожежі в пансіонаті залучалися 60 працівників ДСНС та 14 одиниць спеціальтної техніки.

Наразі причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Джерело : ДСНС

