У пансіонаті для літніх під Львовом сталася пожежа: евакуювали 65 осіб
У селищі Брюховичі Львівського району вранці 11 серпня спалахнула пожежа, під час якої врятували 65 осіб.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 10:10. На місце події за підвищеним номером виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи.
Під час евакуації мешканців геріатричного пансіонату вогнеборці врятували 65 осіб: 42 з них – винесли, ще 23 людей вивели у спеціальних рятувальних пристроях.
О 10:53 займання вдалося оперативно локалізувати і о 11:12 – ліквідувати.
До ліквідації пожежі в пансіонаті залучалися 60 працівників ДСНС та 14 одиниць спеціальтної техніки.
Наразі причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Джерело: ДСНС
