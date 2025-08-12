У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення – Міненерго

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України у вівторок, 12 серпня.

Що відомо про задимлення біля Запорізької АЕС

Як зазначили у Міненерго, наразі точне місце пожежі біля Запорізької АЕС та її можливі наслідки встановлюються.

Зараз дивляться

Там звернули увагу, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

– Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики наголосили, що постійне розміщення техніки та особового складу російських військ на території ЗАЕС, безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.

Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту, звертають увагу в Міненерго.

Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС, стверджують у Міністерстві енергетики, щоб повернути її під повний контроль українського оператора ДП НАЕК Енергоатом.

У понеділок, 11 серпня, стало відомо про пошкодження Зовнішнього кризового центру Запорізької АЕС.

Тоді у Міненерго повідомили, що це відбулося внаслідок російської атаки на Запоріжжя у неділю, 10 серпня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.