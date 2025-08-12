У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення – Міненерго
У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України у вівторок, 12 серпня.
Що відомо про задимлення біля Запорізької АЕС
Як зазначили у Міненерго, наразі точне місце пожежі біля Запорізької АЕС та її можливі наслідки встановлюються.
Там звернули увагу, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.
– Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві енергетики наголосили, що постійне розміщення техніки та особового складу російських військ на території ЗАЕС, безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.
Будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту, звертають увагу в Міненерго.
Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС, стверджують у Міністерстві енергетики, щоб повернути її під повний контроль українського оператора ДП НАЕК Енергоатом.
У понеділок, 11 серпня, стало відомо про пошкодження Зовнішнього кризового центру Запорізької АЕС.
Тоді у Міненерго повідомили, що це відбулося внаслідок російської атаки на Запоріжжя у неділю, 10 серпня.