За підпал авто військових та відділення Укрпошти: автомеханіку з Києва оголосили вирок

У Києві засудили до 10 років позбавлення волі 41-річного автомеханіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив два автомобілі військовослужбовців та відділення Укрпошти.

41-річного автомеханіка, який погодився на співпрацю з російськими кураторами в обмін на грошову винагороду, викрили в грудні 2024 року.

Слідство встановило, що для підпалів чоловік використовував пальне, злитe з машин клієнтів під час техобслуговування.

Зараз дивляться

Після узгодження цілей зі своїм куратором він здійснив три підпали: двох військових автомобілів та одного відділення Укрпошти.

Правоохоронці затримали палія та оголосили йому про підозру.

Голосіївський суд столиці визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: диверсія, вчинена в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне знищення майна.

Вирок передбачає 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.