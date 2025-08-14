Чиновники КМДА розтратили 1,3 млн грн на ремонт приватного офісу: їм оголошено підозру

Чиновники Київської міської державної адміністрації підозрюються у розтраті 1,3 млн грн на ремонт приватної будівлі.

Про це повідомляють у ДБР та Офісі генпрокурора.

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації та колишньому очільнику одного зі столичних комунальних підприємств.

Зараз дивляться

Що відомо про перебіг справи

За даними слідства, вони розтратили майже 1,3 млн грн під час ремонту будівлі, яка вже перебувала у приватній власності. Про це інформує ДБР.

Як з’ясувала Державна аудиторська служба України, підозрювані замовили та оплатили роботи з облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста, що вибула з комунальної власності.

При цьому комунальне підприємство навіть не мало договорів оренди на відремонтовані приміщення. Тож бюджетні кошти були витрачені на ремонт приватної споруди.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена службовою особою за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, поліція Києва та Служба безпеки України повідомили про підозру заступнику голови Київської міської держадміністрації Володимиру Прокопіву.

Його підозрюють в організації схеми переправлення призовників через держкордон України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.