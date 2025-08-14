РФ вдарила ракетою по селу на Сумщині: поранено дівчинку та чоловіка

На Сумщині внаслідок ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади постраждало дві людини.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ракетний удар по Сумщині 13 серпня: що відомо

За словами Олега Григорова, росіяни завдали ракетного удару вчора пізно ввечері.

Відомо про пошкодження шести приватних будинків та транспорту. На жаль, є постраждалі цивільні: 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. Дитину госпіталізували. Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає.

Чоловік отримав легкі поранення, він лікується амбулаторно.

Також вчора росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному авто в Юнаківській громаді. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Загалом за минулу добу на Сумщині зафіксовано 85 обстрілів по 47 населених пунктах у 13 громадах. Військові евакуювали з прикордоння 14 людей.

11 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони звільнили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) Сумської області.

У липня ЗСУ звільнили село Кіндратівка Хотінської громади в Сумській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 268-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

