У Львові в одному з будинків знайшли тіла двох підлітків: що відомо
В одному з приватних будинків у Львові мертвими виявили двох хлопців-підлітків. Поліція наразі з’ясовує причини їхньої загибелі.
У Львові знайшли тіла двох підлітків
У Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що 12 серпня в одному з приватних будинків мати одного з підлітків знайшла їхні тіла. Вона ж і повідомила правоохоронців про це.
Загиблим було по 14 років. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок”. Тіла хлопців відправили на експертизу, щоб з’ясувати точну причину їхньої смерті.
Розслідування продовжується.
