Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

У Львові в одному з будинків знайшли тіла двох підлітків: що відомо

поліція
Фото: Нацполіція

В одному з приватних будинків у Львові мертвими виявили двох хлопців-підлітків. Поліція наразі з’ясовує причини їхньої загибелі.

У Львові знайшли тіла двох підлітків

У Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що 12 серпня в одному з приватних будинків мати одного з підлітків знайшла їхні тіла. Вона ж і повідомила правоохоронців про це.

Загиблим було по 14 років. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові.

Зараз дивляться

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок”. Тіла хлопців відправили на експертизу, щоб з’ясувати точну причину їхньої смерті.

Розслідування продовжується.

Читайте також
У готелі Кракова знайшли мертвими двох українців: що сталося
польська поліція

Пов'язані теми:

ЛьвівпідліткиСмерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь