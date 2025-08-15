Із прифронтових районів Донеччини за добу вивезли 5 766 людей, серед них 213 дітей – ОВА

Через активні бойові дії на Донеччині за минулу добу з прифронтових територий регіону евакуйовано 5 766 людей, з них 213 — діти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Евакуація з Донеччини: що відомо про ситуацію

На Донеччині з лінії фронту евакуювали 5 766 людей, зокрема 213 дітей.

За даними голови Донецької ОВА, минулої доби росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Станом на ранок 15 серпня, найбільше постраждали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Покровський район: у Добропіллі поранена 1 людина; у Вірівці — 1 загиблий і 2 поранених, пошкоджено будинок; у Святогорівці зруйновано склад і 4 вантажівки; у Білозерському — пошкоджено багатоповерхівку; у Золотому Колодязі поранено людину та пошкоджено численні будинки.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранені 2 людини; у Новоселівці — 5 будинків та 8 господарчих споруд; в Олександрівці — 10 будинків і 7 господарчих будівель; у Слов’янську поранена людина, пошкоджені приватні будинки; у Самарському Новодонецької громади зруйновано 2 склади та крамницю; у Костянтинівці — 1 загиблий, пошкоджено 12 будинків і 4 авто.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже триває вже 1 267-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

