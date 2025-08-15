Нічна атака на Україну: ППО ліквідувала 63 з 97 ворожих БпЛА

У ніч на 15 серпня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 99 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 15 серпня: що відомо

Нічна атака на Україну тривала, починаючи з 19:30 14 серпня.

Зокрема, зафіксовано запуск:

2 балістичних ракет Іскандер-М

97 ударних БпЛА типу Shahed

Відбиття атаки здійснювали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Напрямки ударів:

Ударними дронами атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини;

Ракетні удари завдано по Харківській та Чернігівській областях.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 34 безпілотників та ракет у 13 населених пунктах.

