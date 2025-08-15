Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Нічна атака на Україну: ППО ліквідувала 63 з 97 ворожих БпЛА
У ніч на 15 серпня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 99 засобів повітряного нападу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 15 серпня: що відомо
Нічна атака на Україну тривала, починаючи з 19:30 14 серпня.
Зараз дивляться
Зокрема, зафіксовано запуск:
- 2 балістичних ракет Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей РФ;
- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово (РФ).
Відбиття атаки здійснювали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Напрямки ударів:
- Ударними дронами атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини;
- Ракетні удари завдано по Харківській та Чернігівській областях.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 34 безпілотників та ракет у 13 населених пунктах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.