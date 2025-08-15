Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Нічна атака на Україну: ППО ліквідувала 63 з 97 ворожих БпЛА

дрон бпла
Фото: Pixabay

У ніч на 15 серпня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 99 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 15 серпня: що відомо

Нічна атака на Україну тривала, починаючи з 19:30 14 серпня.

Зараз дивляться

Зокрема, зафіксовано запуск:

  • 2 балістичних ракет Іскандер-М із Воронезької та Брянської областей РФ;
  • 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово (РФ).

Відбиття атаки здійснювали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Напрямки ударів:

  • Ударними дронами атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини;
  • Ракетні удари завдано по Харківській та Чернігівській областях.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 34 безпілотників та ракет у 13 населених пунктах.

Читайте також
Події ночі 15 серпня: вибухи у Сумах, атака на НПЗ у Сизрані та обмін полоненими
головне за ніч

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніПовітряні сили УкраїниРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь