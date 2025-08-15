У Святогірську загинули двоє поліцейських: у момент удару РФ були в авто

У Святогірську Донецької області загинули двоє поліцейських, які потрапили під російський обстріл.

Обстріл Святогірська: що відомо про загибель поліцейських

Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий удар сьогодні близько 4:45, повідомляє поліція Донецької області.

За уточненою інформацією, правоохоронці перебували на чергуванні, коли відбулася російська атака.

Серед них:

старший дільничний офіцер відділу поліції № 4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков ;

; поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

– У пам’яті колег вони назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери, – йдеться у повідомленні.

Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. У 41-річного правоохоронця залишились батьки, дружина та семирічна донька.

Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу було 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині.

Він прийшов до Нацполіції у 2019 році. З вересня 2021 року працював поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.

Валентин Гавриш був люблячим сином, братом і чоловіком.

