У Святогірську загинули двоє поліцейських: у момент удару РФ були в авто
У Святогірську Донецької області загинули двоє поліцейських, які потрапили під російський обстріл.
Обстріл Святогірська: що відомо про загибель поліцейських
Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий удар сьогодні близько 4:45, повідомляє поліція Донецької області.
За уточненою інформацією, правоохоронці перебували на чергуванні, коли відбулася російська атака.
Серед них:
- старший дільничний офіцер відділу поліції № 4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков;
- поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.
– У пам’яті колег вони назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери, – йдеться у повідомленні.
Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. У 41-річного правоохоронця залишились батьки, дружина та семирічна донька.
Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу було 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині.
Він прийшов до Нацполіції у 2019 році. З вересня 2021 року працював поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.
Валентин Гавриш був люблячим сином, братом і чоловіком.