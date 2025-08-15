Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

У Святогірську загинули двоє поліцейських: у момент удару РФ були в авто

Обстріл Святогірська сьогодні, 15 серпня 2025: загинуло двоє поліцейських
Фото: Факти ICTV

У Святогірську Донецької області загинули двоє поліцейських, які потрапили під російський обстріл.

Обстріл Святогірська: що відомо про загибель поліцейських

Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий удар сьогодні близько 4:45, повідомляє поліція Донецької області.

За уточненою інформацією, правоохоронці перебували на чергуванні, коли відбулася російська атака.

Зараз дивляться

Серед них:

  • старший дільничний офіцер відділу поліції № 4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков;
  • поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

– У пам’яті колег вони назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери, – йдеться у повідомленні.

Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. У 41-річного правоохоронця залишились батьки, дружина та семирічна донька.

Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу було 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині.

Він прийшов до Нацполіції у 2019 році. З вересня 2021 року працював поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області.

Валентин Гавриш був люблячим сином, братом і чоловіком.

Читайте також
Вибухи у Сумах: ворог завдав удару по центру міста

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДонецька областьНаціональна поліціяНацполіція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь