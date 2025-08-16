Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Терміново
Терміново
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Атака на Слов’янськ 16 серпня: ворог вдарив по місту дронами Italmas

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Ворог здійснив атаку на Слов’янськ дронами Italmas. Обстріл стався увечері 16 серпня.

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака Слов’янська сьогодні: що відомо

Відомо, що місто обстріляли двічі.

Зараз дивляться

Перший удар відбувся близько 18:15 у районі Залізничного мікрорайону. Внаслідок атаки було поранено жінку та пошкоджено будинки приватного сектору.

Другий обстріл стався о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Безпілотник знову влучив у житлову забудову.

У обох випадках ударів по місту завдавали за допомогою дронів Italmas.

Вадим Лях закликав місцевих мешканців бути обережними та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, 13 липня окупанти вдарили по Слов’янську. За словами очільника МВА, вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в житловому районі.

Відомо про двох постраждалих від російського обстрілу. Серед поранених – 13-річний хлопчик.

Читайте також
ЗСУ нищать ворога на Сумщині: просунулися на відстань до 2,5 км
Сумщина: Сили оборони просуваються на Північно-Слобожанському напрямку

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніСлов'янськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь