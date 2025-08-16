На Запоріжжі ворожий дрон атакував рятувальників: пошкоджено автомобіль ДСНС

Вранці 16 серпня російський дрон атакував рятувальників ДСНС у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Атака на рятувальників на Запоріжжі

Ворожий дрон вдарив по бійцях ДСНС саме в той момент, коли вони гасили пожежу на території складу.

Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль надзвичайників. На щастя, жоден із вогнеборців не постраждав.

Атаки РФ на Запоріжжя 15 серпня

Впродовж минулої доби російські війська завдали 431 удару по 14 населених пунктах Запорізької області. Сім авіаційних атак прийшлися по Гуляйполю, Малинівці, Білогір’ю, Новоандріївці та Малій Токмачці.

Ворог гатив дронами (переважно FPV) по Біленькому, Григорівці, Плавнях, Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці. Також росіяни із РСЗВ накрили Оріхів, Преображенку та Малу Токмачку.

Нагадаємо, що ввечері 10 серпня російська армія вдарила керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок вибухів зруйновано будівлю центрального автовокзалу, 22 людини постраждали.

Раніше у британській розвідці розповіли, що армії РФ знадобиться приблизно 4,4 року, щоби повністю захопити чотири області України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

