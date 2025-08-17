Укр Рус
Терміново
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Росіяни повторно обстріляли рятувальників у Костянтинівці: пошкоджено техніку

Костянтинівка
Фото: ДСНС

Російські військові повторно обстріляли рятувальників у Костянтинівці Донецької області, коли ті ліквідовували загоряння господарчої будівлі після попереднього вогневого удару.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

Росіяни обстріляли рятувальників у Костянтинівці

– Костянтинівка: під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, пошкоджено пожежну техніку. Ворог продовжує знищувати Костянтинівку та цілити по рятувальниках. Учора російська армія знову обстріляла місто, внаслідок чого виникли три пожежі, – ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, у суботу 16 липня вдень унаслідок обстрілу спалахнули покрівля господарчої споруди площею 20 кв. м та суха трава. Пожежу вдалося загасити.

– Згодом окупант завдав нових ударів, спричинивши ще дві пожежі: горіли нежитлові будинки, господарські споруди, гараж та легковий автомобіль. Рятувальники локалізували пожежі на загальній площі 349 кв. м, – повідомили в ДСНС.

Під час гасіння пожеж відбувся повторний обстріл із використанням безпілотників.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль: тріснуло лобове скло, пробите колесо, пошкоджено кузов та дзеркала.

Особовий склад не постраждав, однак ліквідацію пожеж тимчасово призупинили.

Нагадаємо, 15 серпня у Святогірську Донецької області під час чергування внаслідок російського удару загинули двоє поліцейських.

Автомобіль, в якому вони перебували,  потрапив під ворожий обстріл під час руху.

Рятувальник ДСНС

