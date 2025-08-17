Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Харкові: під ударом РФ був Київський район
Вибухи в Харкові сьогодні, 17 серпня, пролунали в кількох районах міста.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові 17 серпня: що відомо
За словами Синєгубова, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виїхали для з’ясування обставин та наслідків удару.
Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
Зауважимо, що спершу, щойно пролунали вибухи в Харкові сьогодні, 17 серпня, міський голова Ігор Терехов зазначав, що гучно було за межами міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
