Вибухи в Харкові: під ударом РФ був Київський район

Вибухи в Харкові сьогодні, 17 серпня, пролунали в кількох районах міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 17 серпня: що відомо

За словами Синєгубова, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виїхали для з’ясування обставин та наслідків удару.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Зауважимо, що спершу, щойно пролунали вибухи в Харкові сьогодні, 17 серпня, міський голова Ігор Терехов зазначав, що гучно було за межами міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

