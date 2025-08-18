Укр Рус
Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Атака на Одещину: після удару БпЛА горів об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури

Атака на Одещину 18 серпня 2025: наслідки
Фото: ДСНС

Атака на Одещину сьогодні вночі, 18 серпня, спричинила масштабну пожежу на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Атака на Одещину 18 серпня: що відомо

Росія вчергове масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, в Одеському районі зафіксовані наслідки ворожого удару.

Унаслідок влучань дронів виникла масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси.

Також сталося займання двоповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.

До ліквідації наслідків атаки на Одещину залучили понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд.

Працювали також пожежний робот і пожежний потяг Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки на Одещину загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що вибухи у передмісті Одесі прогриміли близько 23:00 17 серпня.

Міський голова Геннадій Труханов попередив містян про атаку ворожих безпілотників та закликав перебувати в укриттях до відбою.

Події ночі 18 серпня

