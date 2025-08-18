Найменшій 1,5 року: удар РФ по Харкову вбив сім’ю з двома дітьми і їхню бабусю

Атака дронами по спальному району Харкові призвела до загибелі цілої родини – батька, матері, півторарічної доньки, 16-річного сина та бабусі, яка приїхала до них у гості.

Про це 18 серпня повідомив начальник Слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов.

Російська атака на Харків: що відомо

Місцева жителька розповіла про те, що ця родина придбала квартиру в цій п’ятиповерхівці нещодавно, вони мешкали на останньому поверсі.

В гості до них приїхала бабуся – тіло знайшли під завалами, однак особу ще мають встановити за допомогою тесту ДНК.

Наразі уже відомо про сімох загиблих після російської атаки на Харків дронами типу Герань-2. Усього для цієї цілі агресори використали п’ять дронів, чотири з яких влучили в житловий будинок.

Відомо про сімох загиблих та 23 постраждалих. Серед останніх є діти: 6-річний хлопчик та 11-річна дівчинка з шоковою реакцією, 14-річна дівчина з вибуховим пораненням та вивихом суглоба – таку ж травму отримав її 10-річний сусід.

Ще один підліток посічений уламками скла.

– Удар по житловому будинку був цілеспрямованим – пʼять ворожих Шахедів заходили на нього з різних боків і били саме по людях, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ні пояснення, ні виправдання, – прокоментував трагедію міський голова Харкова Ігор Терехов.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Джерело: Сергій Болвінов, Харків online, Ігор Терехов, МВС України

Фото: Сергій Болвінов

