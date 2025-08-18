Укр Рус
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

У Дружківці затримано продавчиню, що збирала розвіддані для атак ворога

Головне
  • Продавчиня випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з покупцями.
  • Під час обшуків виявлено телефон з анонімним чатом для контактів з ФСБ.
  • Зрадниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
допомагала ворогові готувати атаки на Дружківку
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала агентку ФСБ, яка розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб окупантів прорватися на Краматорському напрямку.

Збирала розвіддані для ворога: що з’ясувала СБУ

Як повідомили в СБУ, агентом виявилася продавчиня місцевого магазину. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб, коли публікувала антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Для збору розвідувальних даних для ворога зрадниця:

  • випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з відвідувачами торгового закладу;
  • знімала військові колони ЗСУ з вікна свого будинку.

– Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів і логістичних складів ЗСУ, по яких окупанти готували удари керованими авіабомбами, – йдеться в повідомленні.

Також ворог сподівався відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста.

Контррозвідники СБУ затримали агентку і вжили комплексних заходів для безпеки локацій українських військ.

Під час обшуку у фігурантки виявлено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ

