У Дружківці затримано продавчиню, що збирала розвіддані для атак ворога
- Продавчиня випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з покупцями.
- Під час обшуків виявлено телефон з анонімним чатом для контактів з ФСБ.
- Зрадниці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Контррозвідка СБУ затримала агентку ФСБ, яка розвідувала позиції українських військ для підготовки нових спроб окупантів прорватися на Краматорському напрямку.
Збирала розвіддані для ворога: що з’ясувала СБУ
Як повідомили в СБУ, агентом виявилася продавчиня місцевого магазину. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб, коли публікувала антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.
Для збору розвідувальних даних для ворога зрадниця:
- випитувала інформацію під виглядом побутових розмов з відвідувачами торгового закладу;
- знімала військові колони ЗСУ з вікна свого будинку.
– Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів і логістичних складів ЗСУ, по яких окупанти готували удари керованими авіабомбами, – йдеться в повідомленні.
Також ворог сподівався відстежити бойові позиції української артилерії, яка стримує атаки окупантів у напрямку прифронтового міста.
Контррозвідники СБУ затримали агентку і вжили комплексних заходів для безпеки локацій українських військ.
Під час обшуку у фігурантки виявлено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для контактів з ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.