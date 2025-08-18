Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль: здетонував невідомий пристрій

вибух авто київ

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий, внаслідок якого постраждав власник транспортного засобу.

Про це повідомляють Київська міська військадміністрація та поліція Києва.

Вибух авто в Києві 18 серпня: що відомо

За інформацією КМВА, вибух стався на парковці біля житлового будинку.

Зараз дивляться

Детонація відбулася на пасажирському сидінні автомобіля, коли власник наблизився до машини.

Потерпілий отримав легкі травми, від госпіталізації відмовився та отримав медичну допомогу на місці.

Вибух також пошкодив кілька автомобілів, що стояли поруч.

У поліції Києва повідомили, що перевіряють усі обставини інциденту.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші служби.

Читайте також
За підпал авто військових та відділення Укрпошти: автомеханіку з Києва оголосили вирок
Нацполіція палій вирок

Фото: Поліція Києва

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь