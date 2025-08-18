У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль: здетонував невідомий пристрій

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий, внаслідок якого постраждав власник транспортного засобу.

Про це повідомляють Київська міська військадміністрація та поліція Києва.

Вибух авто в Києві 18 серпня: що відомо

За інформацією КМВА, вибух стався на парковці біля житлового будинку.

Зараз дивляться

Детонація відбулася на пасажирському сидінні автомобіля, коли власник наблизився до машини.

Потерпілий отримав легкі травми, від госпіталізації відмовився та отримав медичну допомогу на місці.

Вибух також пошкодив кілька автомобілів, що стояли поруч.

У поліції Києва повідомили, що перевіряють усі обставини інциденту.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші служби.

Фото: Поліція Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.