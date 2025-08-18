Вибухи в Запоріжжі: ворог вдарив по критичній інфраструктурі, є постраждалі

Вибухи в Запоріжжі пролунали сьогодні відразу після 09:00 під час тривоги, оголошеної через загрозу ударів балістичними ракетами. Зафіксовано численні руйнування та пожежі, є поранені.

Оновлено о 10:50.

Вибухи в Запоріжжі сьогодні, 18 серпня: що відомо

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про серію вибухів у Запоріжжі.

– Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста, – уточнив він.

Станом на зараз кількість поранених внаслідок двох ударів по Запоріжжю зросла 17 людей, серед них – підліток. Один чоловік перебуває у тяжкому стані.

– З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя, – додав Федоров.

Фото: ДСНС, Іван Федоров

Джерело : ДСНС

