Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Запоріжжі пролунали після загрози ворожих КАБів

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Близько пролунали вибухи у Запоріжжі. Перед цих росіяни атакували область керованими авіаційними бомбами.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 19 серпня: що відомо

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 22:15 попередив активність ворожої тактичної авіації. О 22:23 він повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Зараз дивляться

У місцевих Telegram-каналах люди повідомляють про удари за містом – вибухи у Запоріжжі, то відлуння.

Наразі немає офіційної інформації від місцевої влади щодо вибухів у Запоріжжі чи області та можливих наслідків ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Пролунав вибух в Одесі: ворог атакував балістикою
Вибухи в Одесі: що сталося сьогодні 19 серпня 2025

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухЗапоріжжя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь