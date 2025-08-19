Вибухи у Запоріжжі пролунали після загрози ворожих КАБів

Близько пролунали вибухи у Запоріжжі. Перед цих росіяни атакували область керованими авіаційними бомбами.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 19 серпня: що відомо

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 22:15 попередив активність ворожої тактичної авіації. О 22:23 він повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

У місцевих Telegram-каналах люди повідомляють про удари за містом – вибухи у Запоріжжі, то відлуння.

Наразі немає офіційної інформації від місцевої влади щодо вибухів у Запоріжжі чи області та можливих наслідків ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

