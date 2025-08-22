Воювали проти України: 7 зрадників отримали до 15 років в’язниці

Головне Семеро колаборантів РФ отримали до 15 років ув’язнення за зраду..

Зрадників узяли в полон під час боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Засуджені мешканці Луганщини, Криму та Донеччини воювали у складі підрозділів армії РФ проти Сил оборони.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали семеро посіпак РФ, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.

Воювали проти Сил оборони: що відомо про зрадників

– Українські захисники взяли зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках, – ідеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, четверо із засуджених – мешканці тимчасово окупованої частини Луганської області, які добровільно вступили до угруповання Південного військового округу РФ.

Двоє з них у складі 6 та 7 мотострілецьких бригад ворога штурмували позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Під час атак бойовики обстрілювали локації українських військ із великокаліберних кулеметів і ручних гранатометів.

Зараз дивляться

Ще двоє виїхали до Росії, де уклали контракти з міноборони РФ. Після цього їх призначили на рядові посади в мотострілецьких полках агресора, де вони атакували укріпрайони ЗСУ в районах фронтових селищ Новосадове і Терни.

П’ятий засуджений – з тимчасово захопленого Криму, який у складі 110 бригади окупаційних угруповань РФ охороняв склади ворога поблизу Авдіївки, а згодом під час боїв за райцентр його було взято в полон Силами оборони.

Шостий – у складі 255 мотострілецького полку РФ облаштовував бліндажі для загарбників поблизу Мар’їнки та Георгіївки, а потім атакував оборонні лінії ЗСУ в напрямку Покровська.

Ще один засуджений – мешканець Горлівки, який у складі 132 мотострілецької бригади РФ брав участь у захопленні частини Донецької області. Згодом його відправили воювати на Курщину, де разом із підрозділом потрапив у полон.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.