Зв’язали і вимагали гроші: у Харкові зловмисники напали на 89-річну матір військового

Злочинці одягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Жінку зв'язали та заклеїли рот скотчем.

У Харкові група чоловіків із кримінальним минулим скоїла розбійний напад і хотіла забрати гроші у 89-річної жінки, син якої є військовослужбовцем ЗСУ. Правоохоронці вже затримали фігурантів.

Про це повідомили в прокуратурі та поліції Харківської області.

Напад на матір військового: що відомо

– Зловмисники були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько $50 тис. – кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син, – ідеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, двоє учасників нападу залишилися біля під’їзду, контролюючи ситуацію, інші двоє піднялися у квартиру. Щоб не викликати підозр, вони одягнули форму працівників інтернет-провайдера.

Потрапивши в будинок, нападники зв’язали жінку і заклеїли їй рот скотчем, щоб вона не могла покликати на допомогу. Чоловіки влаштували безлад у домі та почали вимагати гроші й золоті прикраси.

Однак літня жінка мала лише 2 тис. грн, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші – нападники їх не взяли, забравши лише телефон.

За словами самої жінки, почувши, як відчиняються двері, вона подумала, що це син приїхав. Але раптом увірвалися двоє чоловіків, посадили пенсіонерку в крісло, зв’язали руки та ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші.

– Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали і викликали швидку, – згадує постраждала.

Правоохоронці розслідують справу за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб і в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Джерело: прокуратура , поліція

Фото: Харківська облпрокуратура

