Атака на Дніпропетровщину: у Дубовиках від удару дрона загинула жінка

Під ранок російські окупанти ударними дронами атакували Синельниківський район Дніпропетровщини – у Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака дронів на село Дубовики сьогодні, 24 серпня

За словами Сергія Лисака, в результаті ворожого удару по Дубовиках є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Від вибухів також горіли багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.

Удари по громадах Дніпропетровщини

Ударними безпілотниками росіяни атакували й Межівську громаду. Там від вибухів загорілася приватна оселя та господарська споруда.

Маломихайлівську громаду російські окупанти атакували керованими авіабомбами. Вибухами потрощило приватні будинки.

Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Там виникла пожежа, проте рятувальники її приборкали.

Нікопольщину російський агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Обстрілами понівечена пʼятиповерхівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

