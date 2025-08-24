Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Атака на Дніпропетровщину: у Дубовиках від удару дрона загинула жінка

Обстріл Дніпропетровщини дронами 24 серпня 2025: наслідки вибухів у Дубовиках

Під ранок російські окупанти ударними дронами атакували Синельниківський район Дніпропетровщини – у Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака дронів на село Дубовики сьогодні, 24 серпня

За словами Сергія Лисака, в результаті ворожого удару по Дубовиках є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Від вибухів також горіли багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.

Google Maps
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Удари по громадах Дніпропетровщини

Ударними безпілотниками росіяни атакували й Межівську громаду. Там від вибухів загорілася приватна оселя та господарська споруда.

Маломихайлівську громаду російські окупанти атакували керованими авіабомбами. Вибухами потрощило приватні будинки.

Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Там виникла пожежа, проте рятувальники її приборкали.

Нікопольщину російський агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Обстрілами понівечена пʼятиповерхівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухДніпропетровська областьзагиблі
