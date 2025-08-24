Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
РФ атакувала Україну балістичним Іскандером та 72 БпЛА: що відомо про роботу ППО
Під час нічної атаки Україну росіяни атакували балістичною ракетою та 72 дронами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 22:00 23 серпня.
За цей час російські окупанти застосували:
Зараз дивляться
- одну балістичну ракету Іскандер-М (запущена з району Тагангорога);
- 72 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з районів Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська).
Аавіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 24 серпня збили чи приглушили 48 ворожих дронів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 БпЛА на десяти локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.