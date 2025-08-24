Укр Рус
Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

РФ атакувала Україну балістичним Іскандером та 72 БпЛА: що відомо про роботу ППО

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували балістичною ракетою та 72 дронами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 22:00 23 серпня.

За цей час російські окупанти застосували:

  • одну балістичну ракету Іскандер-М (запущена з району Тагангорога);
  • 72 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з районів Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська).

Аавіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 24 серпня збили чи приглушили 48 ворожих дронів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 БпЛА на десяти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

