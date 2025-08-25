Укр Рус
Атака на Костянтинівку: РФ скинула ФАБ-250, поранено чотирьох людей

Костянтинівка після атаки 25 серпня 2025 року

У Костянтинівці, що на Донеччині, через авіаційну атаку РФ 25 серпня поранено чотирьох людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Атака на Костянтинівку сьогодні: що відомо

25 серпня 2025 року приблизно об 11:20 та 12:00 російські окупанти здійснили чергову авіаційну атаку на місто Костянтинівка, використавши п’ять авіаційних бомб ФАБ-250 з УМПК.

Внаслідок обстрілу четверо цивільних, які перебували на вулиці, дістали тяжких поранень: це 26-річний чоловік та три жінки віком 51, 74 та 85 років.

Після обстеження лікарі діагностували постраждалим мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані рани та забої. Двоє пацієнтів перебувають у важкому стані.

Крім того, пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.

Костянтинівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Донецька обласна прокуратура.

