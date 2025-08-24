Вибухи у Сумах 25 серпня: внаслідок атаки дронами спалахнули пожежі

Вибухи у Сумах пролунали уночі 25 серпня. Місто перебуває під атакою російських безпілотників. Інформації про постраждалих зараз немає.

Вибухи у Сумах 25 серпня: які наслідки

– Місто Суми знову під атакою ворожих БпЛА, – написав у Telegram в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

За його інформацією, зафіксовано влучання в одному зі старостинських округів, унаслідок чого сталося загоряння.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади.

Попередньо в обох громадах без жертв. На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, пролунали вибухи на Сумщині. Регіон зазнав масованої атаки ворожими ударними безпілотниками.

Росіяни завдали близько 10 ударів по території області.

Унаслідок серії російських атак було знеструмлено населені пункти частини Білопільської та Ворожбянської громад Сумського району.

Минулої ночі також пролунали вибухи у Сумах.

Росіяни атакували дронами Піщанський старостинський округ. Зафіксовано три влучання у житловий будинок, який раніше був зруйнований внаслідок російських обстрілів.

Унаслідок атаки гостру реакцію на стрес отримала жінка.

