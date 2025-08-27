Внаслідок масованої атаки РФ дронами понад 100 тис. домогосподарств у різних регіонах України залишилися без світла.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Атака на Україну 27 серпня 2025: наслідки

Вночі 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами по різних регіонах України, цілеспрямовано вражаючи цивільну інфраструктуру.

Це спричинило масштабні знеструмлення в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Крім того, ворог атакував Дніпропетровську, Харківську та Херсонську області, удари дронами пошкодили будівлю ліцею на Харківщині, а в Херсоні — житлову багатоповерхівку.

— Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше, — зазначив глава держави.

Росія продовжує війну та не реагує на заклики міжнародної спільноти про припинення вбивств та руйнувань.

— Необхідні нові кроки для тиску на Росію, щоб зупинити удари та забезпечити реальні гарантії безпеки. Ми працюємо з партнерами над створенням такого тиску. Дякую всім, хто підтримує нас у цій справі! — додав Зеленський.

Нагадаємо, що вночі 27 серпня РФ атакувала Україну 95 ударними БпЛА різних типів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281- у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

