Вночі 28 серпня у Кіровоградській області на трасі М-30 сполученням Стрий – Умань – Дніпро –Ізварине поблизу села Розсохуватка сталася масштабна ДТП із загиблими.

ДТП у Кіровоградській області 28 серпня: що відомо

За попередніми даними обласної поліції, на цій ділянці траси сьогодні близько 02:00 мікроавтобус Мercedes-Benz Sprinter під керування водія 2003 рокум народження зіткнувся з автобусом MAN під керування водія 1992 року народження.

Внаслідок ДТП загинуло шестеро осіб, зокрема дитина.

Серед жертв – водій автобуса МAN та п’ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter.

Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.

Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми. Усіх постраждалих доправлено до медичного закладу.

Фото: ДСНС
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Джерело: Нацполіція, ДСНС

