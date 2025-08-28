Вночі 28 серпня у Кіровоградській області на трасі М-30 сполученням Стрий – Умань – Дніпро –Ізварине поблизу села Розсохуватка сталася масштабна ДТП із загиблими.

ДТП у Кіровоградській області 28 серпня: що відомо

За попередніми даними обласної поліції, на цій ділянці траси сьогодні близько 02:00 мікроавтобус Мercedes-Benz Sprinter під керування водія 2003 рокум народження зіткнувся з автобусом MAN під керування водія 1992 року народження.

Внаслідок ДТП загинуло шестеро осіб, зокрема дитина.

Серед жертв – водій автобуса МAN та п’ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter.

Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.

Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми. Усіх постраждалих доправлено до медичного закладу.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Джерело : Нацполіція, ДСНС

