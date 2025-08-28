У Києві ракета влучила у сортувальне депо Нової пошти, поранено трьох працівників
У ніч проти 28 серпня під час масованої комбінованої атаки РФ по Києву одна з ракет влучила в сортувальне депо Нової пошти.
Сортувальне депо Нової пошти у Києві постраждало під час атаки 28 серпня
В пресслужбі поштового оператора повідомили, що удар прийшлося на автодвір цього сортувального депо.
Унаслідок атаки постраждали троє працівників Нової пошти:
- Сергій Славенський, фахівець ділянки (тяжкий стан);
- Іван Дульнєв, фахівець ділянки (стан середньої тяжкості);
- Юрій Юхимчук, водій авто БДФ (стан середньої тяжкості).
Постраждалих та їхні родини забезпечують всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.
В НП попередили також про можливі затримки посилок, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Проте відправлення залишилися неушкодженими.
У ніч проти 28 серпня РФ завдала чергового масованого удару по Києву.
Кількість постраждалих та загиблих постійно зростає.
Наразі відомо про 15 жертв, серед яких четверо дітей, поранених – близько 40.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Нова пошта