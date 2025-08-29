Російські військові атакували з дрона цивільний автомобіль на трасі неподалік села Осокорівка Херсонської області. Постраждали вагітна жінка та чоловік.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріл автівки біля Осокорівки: що відомо

До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33-му тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму і поранення шиї.

– Стан стабільний, загрози для дитини немає, – йдеться в повідомленні.

33-річному чоловікові діагностували вибухову травму, контузію і забій шиї. Йому надали медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що пізно ввечері 28 серпня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Гатив ворог по місту з тимчасово окупованого лівобережжя.

Внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей. Місцеві поліціянти доставили постраждалих до лікарні.

Відомо, що 42-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. У нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, черевної порожнини та перелом ноги.

Ще один чоловік 72 років дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його стан – середньої тяжкості.

У 63-річної жінки також мінно-вибухова травма, забої та уламкові поранення рук. Медики оцінюють її стан як легкий.

