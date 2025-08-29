У Запоріжжі пролунали вибухи: пошкоджено будівлю, спалахнула пожежа на підприємстві
РФ завдала удар по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено будівлю, також виникла пожежа на одному з промислових підприємств, постраждалих немає, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 29 серпня 2025 року
Вибух чули жителі в одному із районів Запоріжжя, повідомив Іван Федоров.
– Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих, – написав він у Telegram.
Згодом Федоров проінформував, що внаслідок ворожої атаки на Запорізький район було поранено 69-річного чоловіка.
– Росіяни ударили FPV-дроном по автомобілю у Магдалинівці. Автівка пошкоджена, – повідомив він.
Пораненому чоловікові надається уся необхідна допомога.
Нагадаємо, що вночі 29 серпня російські окупанти завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка в Запорізькому районі. В результаті цього постраждав 1-річний хлопчик.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.