РФ завдала удар по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено будівлю, також виникла пожежа на одному з промислових підприємств, постраждалих немає, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 29 серпня 2025 року

Вибух чули жителі в одному із районів Запоріжжя, повідомив Іван Федоров.

– Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих, – написав він у Telegram.

Згодом Федоров проінформував, що внаслідок ворожої атаки на Запорізький район було поранено 69-річного чоловіка.

– Росіяни ударили FPV-дроном по автомобілю у Магдалинівці. Автівка пошкоджена, – повідомив він.

Пораненому чоловікові надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо, що вночі 29 серпня російські окупанти завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка в Запорізькому районі. В результаті цього постраждав 1-річний хлопчик.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

