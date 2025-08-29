Пізно ввечері 28 серпня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Гатив ворог по місту з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Обстріл Херсона 28 серпня: які наслідки

Вибухи у Херсоні пролунали близько 23:00.

Внаслідок обстрілу поранення дістали троє людей. Місцеві поліціянти доставили постраждалих до лікарні.

Відомо, що 42-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. У нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітини, черевної порожнини та перелом ноги.

Ще один чоловік 72 років дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його стан середній.

У 63-річної жінки також мінно-вибухова травма, забої та уламкові поранення рук. Медики оцінюють її стан як легкий.

Варто зауважити, що Херсон щодня піддається ворожим обстрілам, і так само щодня є постраждалі від ворожих атак.

27 серпня на світанку росіяни з артилерії вдарили по центральній частині Херсона. Поранення дістала жінка 1972 року народження. Згодом стало відомо про загибель 81-річної жінки.

3 серпня окупанти вдарили керованими авіабомбами по автомобільному мосту в Херсоні.

На початку серпня поширювалась інформація про нібито захід диверсантів до Херсона. Тоді речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що це не відповідає дійсності та є елементом ворожої дезінформації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

