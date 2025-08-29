Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.
Вибухи в Черкасах 29 серпня: місто атакують ворожі дрони
Вибухи в Черкасах пролунали ввечері 29 серпня. Місцеві мешканці кажуть, що у місті було чутно характерний звук дронів.
Вибухи в Черкасах 29 серпня: що відомо
Вибухи в Черкасах сьогодні пролунали пізно ввечері 29 серпня під час повітряної тривоги.
Про це повідомили журналісти, що перебувають у місті.
Зараз дивляться
Перед вибухом було чути звух Шахедів, що рухалися над населеним пунктом.
Нагадаємо, у п’ятницю, 29 серпня, росіяни завдали удару по Запорізькому району.
Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю, виникла пожежа на одному з промислових підприємств.
Поранення отримав 69-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.