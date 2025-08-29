Вибухи в Черкасах пролунали ввечері 29 серпня. Місцеві мешканці кажуть, що у місті було чутно характерний звук дронів.

Вибухи в Черкасах 29 серпня: що відомо

Вибухи в Черкасах сьогодні пролунали пізно ввечері 29 серпня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили журналісти, що перебувають у місті.

Перед вибухом було чути звух Шахедів, що рухалися над населеним пунктом.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 серпня, росіяни завдали удару по Запорізькому району.

Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю, виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Поранення отримав 69-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

