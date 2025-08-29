Вибухи в Малокатеринівці: поранено однорічну дитину
Вибухи в Малокатеринівці Запорізької області прогриміли внаслідок чотирьох російських ударів
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Малокатеринівці 29 серпня: що відомо
За словами Федорова, росіяни поцілили по житловій забудові селища Малокатеринівка у Запорізькій області.
Внаслідок вибухів в Малокатеринівці зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.
За уточненою інформацією, під час вибухів у Малокатеринівці 29 серпня постраждав однорічний хлопчик.
Медики надали дитині всю необхідну допомогу.
Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.