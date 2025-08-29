Вибухи в Малокатеринівці Запорізької області прогриміли внаслідок чотирьох російських ударів

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Малокатеринівці 29 серпня: що відомо

За словами Федорова, росіяни поцілили по житловій забудові селища Малокатеринівка у Запорізькій області.

Зараз дивляться

Внаслідок вибухів в Малокатеринівці зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

За уточненою інформацією, під час вибухів у Малокатеринівці 29 серпня постраждав однорічний хлопчик.

Медики надали дитині всю необхідну допомогу.

Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.