Контррозвідка СБУ затримала жительку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби і коригувала ворожий вогонь по українських військових в Донецькій області.

Затримання агентки РФ зі Святогірська: що відомо

Як повідомили в СБУ, ворог завербував жінку під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни.

Після звільнення Святогірська Силами оборони окупанти залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації.

– Згодом на месенджер жінки вийшов зв’язковий – бойовик спецпідрозділу БАРС-16 країни-агресора, який воює на східному фронті, – йдеться в повідомленні.

Листуючись з агенткою, спецслужбовець поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку.

Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку.

Для збору розвідданих зрадниця обходила місцевість і випитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями.

Співробітники СБУ крок за кроком задокументували злочини агентки і завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної діяльності.

Зловмисницю затримали в її будинку. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

