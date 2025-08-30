Атака на Черкаси дронами та ракетами: пошкоджено ліцей, сталося кілька пожеж
Під час нічної атаки на Черкаси сили протиповітряної оборони знешкодили дві російські ракети та 14 безпілотників.
Нічна атака на Черкаси сьогодні вночі: що відомо
Атака на Черкаси сьогодні вночі почалася ще до опівночі.
Перші гучні вибухи в Черкасах почали лунати о 23:47 29 серпня, коли російські війська атакували регіон дронами, ще два прогриміли о шостій ранку 30 серпня під час ракетної загрози.
Зрештою стало відомо, що силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити дві російські ракети, а також 14 безпілотників.
На щастя, минулося без постраждалих, однак є руйнування.
Так, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.
Крім того, через падіння уламків було кілька осередків займання сухої рослинності. Зокрема, в Черкасах пожежа охопила 800 кв. м.
Вогонь рятувальники оперативно приборкали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Табурець