Під час нічної атаки на Черкаси сили протиповітряної оборони знешкодили дві російські ракети та 14 безпілотників.

Нічна атака на Черкаси сьогодні вночі: що відомо

Атака на Черкаси сьогодні вночі почалася ще до опівночі.

Перші гучні вибухи в Черкасах почали лунати о 23:47 29 серпня, коли російські війська атакували регіон дронами, ще два прогриміли о шостій ранку 30 серпня під час ракетної загрози.

Зрештою стало відомо, що силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити дві російські ракети, а також 14 безпілотників.

На щастя, минулося без постраждалих, однак є руйнування.

Так, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.

Крім того, через падіння уламків було кілька осередків займання сухої рослинності. Зокрема, в Черкасах пожежа охопила 800 кв. м.

Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

