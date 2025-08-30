Вибухи в Київській області: під ударами об’єкти у трьох районах, зокрема ЛЕП залізниці
Три райони постраждали під час нічних вибухів у Київській області, коли армія РФ атакувала регіон дронами та ракетами.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації Микола Калашник.
Вибухи в Київській області 30 серпня: що відомо
Повітряна тривога в Київській області вночі проти 30 серпня тривала майже 10 годин.
В області по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.
За даними ОВА, влучань в об’єкти інфраструктури вдалося уникнути, однак наслідки вибухів у Київській області зафіксували у трьох районах.
Так, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
Лінію електропередач залізниці пошкоджено у Фастівському районі. Рух потягів вже відновили.
В Обухівському районі пошкоджень зазнали господарчі споруди та приватний будинок.
Наразі служби продовжують фіксувати наслідки вибухів у Київській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.