Україна чекає на дії від Сполучених Штатів Америки, Європи та всього світу для припинення війни.

Про це після нічної атаки на Україну 30 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про нічну атаку на Україну

Глава держави наголосив: під час нічної атаки на Україну від російських ударів постраждали 14 регіонів:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Російські війська застосували 537 безпілотників, вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування (Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59).

Спалахнуло багато пожеж, постраждала переважно цивільна інфраструктура – будинки, підприємства.

У Запоріжжі ворог поцілив по житловій пʼятиповерхівці.

– Знову звичайний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, десятки постраждали, зокрема діти, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави продовжує: Україна бачила реакцію світу на попередній обстріл.

– Але тепер, коли Росія знову демонструє, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії, – зауважив президент України.

За словами Володимира Зеленського, нині чітко зрозуміло, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.

– Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні.

Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи та всього світу, – підсумував президент України.

Нагадаємо, що вночі на вимогу України відбулося екстрене засідання Радбезу ООН через обстріл України 28 серпня.

Зрештою країни-члени закликали Росію та Україну негайно знизити рівень ескалації та подвоїти зусилля для створення умов, необхідних для інклюзивних дипломатичних переговорів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

