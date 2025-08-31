Близько другої години ночі 31 серпня між населеними пунктами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги Н-11 Дніпро – Миколаїв та залізничної колії сталась аварія. На жаль, є жертви.

Про це повідомляє поліція Миколаївщини.

ДТП на трасі Дніпро – Миколаїв: що відомо

На трасі перекинувся мікроавтобус Volkswagen Crafter, який здійснював регулярні пасажирські перевезення.

Зараз дивляться

Відомо, що у салоні автобуса на момент аварії перебували 18 людей. Від зазнаних травм на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у лікарні.

Інших пасажирів, серед яких є малолітні діти, медики доправили до медичних закладів для обстеження. Наразі на місці ДТП працюють слідчі управління обласного главку поліції.

Нагадаємо, що 30 серпня в Одеській області у Білгород-Дністровському районі на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське сталася автомобільна аварія.

Відомо, що водій Lexus не впорався із керуванням і злетів у кювет, внаслідок чого загинула 72-річна жінка. Самого ж водія та 5-річного хлопчика, який перебував у автівці, доставлено до лікарні.

Місцеві медіа із посиланням на власні джерела поінформували, що за кермом автівки перебував мер міста Рені Ігор Плехов.

Вранці 29 серпня у Києві сталася ДТП за участю поліцейського авто. На жаль, загинув поліціянт.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.