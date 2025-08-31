Увечері неділі, 31 серпня, у Львові на вулиці Володимира Великого пролунали постріли. Поліція затримала зловмисника. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Стрілянина у Львові 31 серпня: що відомо

Згідно з повідомленням, інформація про стрільбу надійшла близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого.

– Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета, – йдеться у повідомленні.

До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Станом на зараз за медичною допомогою ніхто не звертався.

Наразі триває перевірка обставин події, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій підозрюваного.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Невідомий нападник здійснив вісім пострілів у політика та втік з місця злочину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розслідування цього вбивства перебуває під особливим контролем і триває “фактично цілодобово”.

Парубій раніше неодноразово говорив про спроби замахів на його життя та про погрози від росіян.

Фото: Поліція Львівської області

