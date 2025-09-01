Вибухи у Пологівському районі Запорізької області пролунали вранці 1 вересня під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по регіону.

Вибухи на Запоріжжі сьогодні, 1 вересня: наслідки

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупаційні війська скинули КАБи на село Омельник Пологівського району, зруйновано приватні будинки

За його словами, внаслідок вибухів загинули дві людини загинули.

Це подружжя – 64-річні чоловік та жінка, в будинок яких влучила авіабомба.

Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

