Російські війська завдали удару дроном поблизу залізничної станції у Сумській області, внаслідок чого постраждала чергова на станції.

Удар дроном по залізниці на Сумщині – які наслідки

Як повідомила компанія Укрзалізниця, постраждала чергова через атаку безпілотником біля залізничної станції у Сумській області.

Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні, додали в Укрзалізниці.

– Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, – йдеться у повідомленні.

Наразі постраждалі внаслідок атаки дроном надають всю необхідну медичну допомогу, розповіли у компанії.

У цей же вечір, 1 вересня, прогриміли потужні вибухи у місті Городня Чернігівської області, коли армія РФ атакувала прикордонну громаду дронами.

За інформацією Чернігівської ОВА, у Городні було зафіксовано щонайменше три вибухи, внаслідок чого відомо про двох постраждалих, серед яких є 14-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

