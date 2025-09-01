Близько 500 людей загинули і понад 1 тис. постраждали внаслідок землетрусу магнітудою 6 балів, який зафіксували 31 серпня на сході Афганістану.

Землетрус в Афганістані: що відомо

Увечері 31 серпня на сході Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6 балів.

Епіцентр знаходився поблизу Джелалабаду, розташованого менш ніж за 150 км від Кабула, хоча поштовхи відчувалися навіть у столиці країни.

Кілька сіл були повністю зруйновані, за офіційними даними, найбільше жертв зафіксували в провінції Кунар.

Afghanistan’s Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4 — Zarifa Ghafari ???????? (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025

Державна телерадіокомпанія Афганістану (RTA), повідомила, що станом на ранок 1 вересня близько 500 людей загинули і ще 1 000 зазнали поранень, опинившись під завалами своїх будинків.

ООН та міжнародні гуманітарні організації заявили про готовність надати допомогу постраждалим з віддалених районів країни. Однак роботу рятувальних служб ускладнюють зсуви та крутий рельєф місцевості.

— Доступ до доріг обмежено, у багатьох районах вони перекриті камінням, — повідомила Кейт Кері, заступниця голови Управління ООН з гуманітарних питань в Афганістані.

Офіційні дані про кількість жертв уточнюються.

Джерело : Reuters

