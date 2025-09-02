Вибухи в Костянтинівці 2 вересня лунали, коли російські війська двічі прицільно вдарили по цивільній інфраструктурі міста із застосуванням FPV-дронів.

Вибухи в Костянтинівці сьогодні: наслідки

Як повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, перший обстріл стався після 07:00 – дрон уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу.

– Унаслідок атаки троє цивільних осіб дістали поранення. Постраждалих оперативно доставили до лікарні міста Дружківки для надання медичної допомоги, – додав він.

Згодом під обстріл російських дронів потрапили підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства. Цього разу обійшлося без постраждалих.

За словами Горбунова, ворог свідомо завдає ударів по цивільних працівниках, які щодня підтримують порядок у місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Горбунов

