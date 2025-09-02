Потужні вибухи у Запоріжжі та області прогриміли ввечері у вівторок, 2 вересня, коли російські війська намагалися атакувати ударними дронами.

Вибухи у Запоріжжі ввечері 2 вересня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Запоріжжі підтвердив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, звуки вибухів, які наразі чути в Запоріжжі – це робота українських сил протиповітряної оборони (ППО).

Пізніше Іван Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. Він закликав усіх жителів залишатися у безпечних місцях.

Перед вибухами керівник ОВА попереджав про рух ворожих безпілотників ударного типу в напрямку міста Запоріжжя.

Обстріли Запоріжжя та області

Вранці 2 вересня керівник ОВА Іван Федоров заявив про завершення першочергових робіт з ліквідації наслідків російського обстрілу Запоріжжя, який відбувся у ніч на 30 серпня.

За інформацією ОВА, внаслідок масованої атаки ударних дронів Shahed і ракет у Запоріжжі було пошкоджено та зруйновано 25 багатоквартирних та 325 будинків приватного сектору.

Як зазначив Іван Федоров, деякі з них відновленню не підлягають, а деякі з будинків були пошкоджені вже втретє.

Внаслідок завершення першочергових робіт з ліквідації наслідків закриті вікна у 25 постраждалих багатоповерхівках.

Крім цього всім, хто потребував, надані матеріали для самостійного ремонту – OSB, плівка, рейки, дошки та ремкомплекти.

Також відремонтована або улаштована покрівля плівкою на 21 будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

