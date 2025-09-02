Щонайменше 370 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту у Судані. За іншими даними кількість загиблих становить близько 1 000 осіб. Трагедія сталася після тривалих дощів.

Зсув ґрунту у Судані: що відомо

Зсув ґрунту у Судані після сильних дощів, які тривали кілька днів поспіль, забрав життя понад 1 000 людей.

Втім, представники армії визволення Судану (SLM/A), які контролюють цей регіон, вважають, що жертв може бути набагато більше.

Вони звернулися по гуманітарну допомогу до ООН та інших регіональних і міжнародних організацій.

– Ми не маємо гелікоптерів, все перевозиться на транспортних засобах по дуже вибоїстих дорогах. Це займає час, і зараз сезон дощів – іноді нам доводиться чекати годинами, можливо, день чи два, щоб перетнути долину… тож привезти вантажівки з товарами буде складно, – зазначив представник ООН Антуан Жерар.

За попередніми даними, після зсуву в живих лишилася лише одна людина, а ціле село Тарсін, відоме виробництвом цитрусових, фактично зникло з мапи.

Трагедія на тлі війни

Багато жителів регіону шукали притулку в горах Марра через збройний конфлікт між суданською армією та силами військової підтримки (RSF).

Останніх звинувачують у масових убивствах та спробах етнічних чисток у Дарфурі. Визвольний рух SLM/A зберігав нейтралітет.

Стихійне лихо у Судані додало нових страждань. Губернатор Дарфура Мінні Міннаві назвав зсув гуманітарною трагедією.

Джерело : ВВС

