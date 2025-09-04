Вибухи в Запоріжжі сьогодні пролунали внаслідок удару по місту ударними БпЛА.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 4 вересня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Запоріжжі, надійшло попередження про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим регіонам України, де оголошено повітряну тривогу.

Внаслідок удару ворожого безпілотника четверо мешканців Запоріжжя дістали поранення.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі встановлюють відповідні служби.

На місці працюють рятувальники та медики для надання допомоги постраждалим.

Інформація про можливі пошкодження інфраструктури та точну кількість постраждалих уточнюється правоохоронними органами та службами екстреного реагування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

